Все разделы
Укр / Рус

Автоконцерн Izusu представил план выхода из России

Четверг, 10 ноября 2022, 12:43 - Алексей Павлыш

Японский производитель грузовиков и пикапов Isuzu представил план выхода из России, перспективы возобновления работы завода Isuzu в Ульяновске не определены.

Об этом пишет "Настоящее время" со ссылкой на агентство Kyodo.

В марте этого года автоконцерн приостановил производство в Ульяновске. Причиной такого решения стали, в частности, логистические проблемы и ограничения на поставки грузовиков со стороны Японии.

По прогнозам Isuzu, убытки от деятельности компании в России до конца 2023 года составят миллиарды иен (миллионы долларов), а перспективы возобновления работы завода Isuzu в Ульяновске не определены.

Завод Isuzu в Ульяновске работал с 2012 года. В 2021 году с конвейера сошло 3,7 тысячи грузовиков.

Напомним:

Ранее российские СМИ писали, что японский автоконцерн Isuzu рассматривает возможность прекращения выпуска автомобилей в РФ вслед за Toyota и Mazda.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда

Япония Россия авто компании
Материалы по теме
Mazda уходит с российского рынка: продает долю в заводе за 1 евро 10 ноября 2022, 12:25
Nissan списал почти 165 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка 9 ноября 2022, 13:37
Япония выразила беспокойство из-за налоговых кредитов на электромобили в США 5 ноября 2022, 15:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте