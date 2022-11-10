Автоконцерн Izusu представил план выхода из России

Японский производитель грузовиков и пикапов Isuzu представил план выхода из России, перспективы возобновления работы завода Isuzu в Ульяновске не определены.

Об этом пишет "Настоящее время" со ссылкой на агентство Kyodo.

В марте этого года автоконцерн приостановил производство в Ульяновске. Причиной такого решения стали, в частности, логистические проблемы и ограничения на поставки грузовиков со стороны Японии.

По прогнозам Isuzu, убытки от деятельности компании в России до конца 2023 года составят миллиарды иен (миллионы долларов), а перспективы возобновления работы завода Isuzu в Ульяновске не определены.

Завод Isuzu в Ульяновске работал с 2012 года. В 2021 году с конвейера сошло 3,7 тысячи грузовиков.

Напомним:

Ранее российские СМИ писали, что японский автоконцерн Isuzu рассматривает возможность прекращения выпуска автомобилей в РФ вслед за Toyota и Mazda.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда