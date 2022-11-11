У 3 кварталі транспортне страхове бюро сплатило потерпілим в ДТП майже 70 мільйонів

Моторне (транспортне) страхове бюро України у 3 кварталі 2022 року здійснило 1,4 тис шт. вилат з Фонду захисту потерпілих Бюро на загальну суму 68,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба МТСБУ.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість виплат зменшилась на 16,4%, сума виплат при цьому зросла на 12,8%.

Зазначається, що найбільша кількість виплат була зроблена за шкоду, заподіяну власниками незабезпечених транспортних засобів (які стали винуватцями ДТП, не маючи чинного полісу ОСЦПВ), - 0,92 тис виплат на суму 45,8 млн грн.

При цьому кількість виплат за цією статтею у порівнянні з аналогічним періодом минулого року залишилась майже незмінною (+0,2%), а сума виплат зросла на 14,5%. Питома вага виплат за незабезпечені транспортні засоби у загальній кількості виплат становить біля 70% як за кількістю, так і за сумою.