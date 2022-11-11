У 3 кварталі транспортне страхове бюро сплатило потерпілим в ДТП майже 70 мільйонів
Моторне (транспортне) страхове бюро України у 3 кварталі 2022 року здійснило 1,4 тис шт. вилат з Фонду захисту потерпілих Бюро на загальну суму 68,3 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба МТСБУ.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість виплат зменшилась на 16,4%, сума виплат при цьому зросла на 12,8%.
Зазначається, що найбільша кількість виплат була зроблена за шкоду, заподіяну власниками незабезпечених транспортних засобів (які стали винуватцями ДТП, не маючи чинного полісу ОСЦПВ), - 0,92 тис виплат на суму 45,8 млн грн.
При цьому кількість виплат за цією статтею у порівнянні з аналогічним періодом минулого року залишилась майже незмінною (+0,2%), а сума виплат зросла на 14,5%. Питома вага виплат за незабезпечені транспортні засоби у загальній кількості виплат становить біля 70% як за кількістю, так і за сумою.
Також повідомляється, що вперше за тривалий час суттєво зменшилась кількість виплат, зроблених за водіїв пільгових категорій, - на 33,2% за кількістю та на 4,2% за сумою. Питома вага таких виплат становить майже 15%.
У 3 кварталі МТСБУ виплатило майже 2,4 млн грн за зобов’язаннями з ОСЦПВ страховиків, що визнані банкрутами - така сума на 70% менше, ніж за відповідний період минулого року, за рахунок скорочення кількості таких компаній.
При цьому мінімальними залишаються виплати за шкоду, заподіяну невстановленим транспортним засобом (0,8 млн грн).
"Зменшення кількості виплат з гарантійних фондів Бюро в цілому відповідає скороченню сегменту ОСЦПВ внаслідок війни. При цьому ми бачимо, що середній розмір регламентної виплати зріс, що може свідчити як про більшу важкість ДТП (МВС зараз не надає актуальної статистики аварійності), так і про зростання витрат на відновлення авто внаслідок інфляції та девальвації національної валюти", - зазначив генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко.
Нагадаємо:
За січень-серпень 2022 року уклали 1,05 млн договорів страхування авто для виїзду за кордон "Зелена карта - це у 2,11 рази більше, ніж торік.
Економічна правда