Британские акционеры требуют у французской нефтегазовой компании TotalEnergies уйти из РФ

Два британских акционера французской нефтегазовой компании TotalEnergies призвали в компании уйти из российских проектов и разорвать все связи с РФ.

Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о двух британских структурах - The Church of England Pensions Board и The Church Commissioners for England.

Отмечается, что TotalEnergies уже отказалась от инвестиций в новые проекты в РФ, но по-прежнему владеет долей в российском ПАО "Новатек".

TotalEnergies ранее пообещала прекратить закупку нефти из России и отказаться от новых инвестиций в страну, но отказалась продавать доли в ПАО "Новатек" и других российских проектах.

"До сих пор французское правительство разрешало руководству компании самостоятельно определять развитие отношений с Россией после начала вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Однако британская сторона требует от компании уйти с российского рынка", – пишет агентство.

Так, The Church of England опубликовала письмо, в котором призывает TotalEnergies "принять немедленные меры". Если же такие шаги не будут сделаны, структура "рассмотрит нашу позицию как акционеров". Речь идет о продаже доли в компании, пишет Bloomberg.

"Российский рынок для TotalEnergies является одним из приоритетных с точки зрения расширения производства СПГ. Компании принадлежит почти пятая часть "Новатека", 20% акций "Ямал СПГ", производящей сверхочищенное топливо.

Ей принадлежит 10% "Арктик СПГ-2" (проект в процессе строительства), доли в Харьягинском нефтяном и Термокарстном газоконденсатном месторождении", - объясняет издание.

