Санкции против Абрамовича: правительство Британии готово в будущем разрешить продать "Челси", но с условием

Введенные санкции против владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича и лицензия, которая была оформлена на "Челси", останавливают любую перспективу продажи клуба. Но британское правительство готово рассмотреть этот вопрос в будущем при ряде условий.

Об этом пишет BBC Sport.

Отмечается, что правительство готово в будущем рассмотреть вопрос о лицензии, которая бы позволила продать клуб, но при условии, если вырученные средства не перейдут Абрамовичу.

Это объясняется тем, что так будет лучше для самого клуба.

По данным издания, "Челси" все еще продолжает интересовать потенциальных покупателей, даже несмотря на санкции против Абрамовича.

В то же время Sky Sports описал, как санкции против российского олигарха - владельца "Челси" коснутся деятельности клуба.

В частности, запрещено предлагать новые контракты игрокам или персоналу: так, у футболистов у Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и Сезара Аспиликуэты истекают соглашения 30 июня.

Также запрещено проведение трансферной деятельности.

Кроме того, вводится продажа новых билетов на матчи для любой из команд - включая женские и юниорские команды (только владельцы абонементов и владельцы имеющихся билетов смогут посетить матчи).

Также запрещена продажа товаров фанатам (наличный товар можно продавать через третьих лиц).

Также клуб не может выполнять никакие работы по перепланировке стадиона.

Кроме того, запрещено тратить более 500 000 фунтов стерлингов на охрану, стюардирование и питание на домашний матч и более 20 000 фунтов стерлингов на выездные матчи.

При этом клуб продолжит играть матчи АПЛ, а персонал будет получать зарплату.

Напомним:

Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.

Ранее Абрамович официально объявил, что принял решение продать английский футбольный клуб Челси.

Сообщвлось, что Абрамович выставил футбольный клуб "Челси" на продажу и хотел бы получить около 4 млрд фунтов стерлингов.

Экономическая правда