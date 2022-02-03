Политика двухзначной инфляции: цены в Турции выросли на 50% за год

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Индекс потребительских цен в Турции в январе вырос до максимума с 2002 года – 48,7% в годовом исчислении, однако страна не спешит менять направление мягкой монетарной политики.

Об этом известно из данных Центрального банка Турции, Bloomberg.

Инфляция в стране растет уже восьмой месяц подряд, в последние два месяца – все более высокими темпами. Только за январь цены выросли на 11,1% по отношению к декабрю.

В годовом исчислении инфляция в январе ускорилась до максимума с апреля 2002 года – до 48,7%. Высокие темпы роста цен были зафиксированы в стране в январе того же года – 73,16%.

Прежде всего инфляцию обусловили сверхвысокие цены на энергоносители и продовольствие. Цены на энергетику выросли на 76% в январе, в том числе на электричество – сразу на 130%.

В дополнение к факторам, побуждающим быстрое удорожание товаров во всем мире, ситуация ухудшается политикой "дешевых" денег президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Центральный банк Турции, сменивший под влиянием Эрдогана главу регулятора трижды с 2020 года, с сентября снизил учетную ставку на 5 процентных пунктов. Это привело к мощному ослаблению турецкой лиры – за пять месяца она "упала" на 63% к доллару, что лишь ускорило инфляцию.

Действующий глава центробанка Шахап Кавджиоглу поддерживает политику Эрдогана, желающего восстановить экономику низкой учетной ставкой. Президент хочет это сделать дешевыми кредитами для бизнеса и поддержкой рабочих мест и экспорта.

В январе центробанк остановил цикл ослабления ставки и оставил ее неизменной, однако Эрдоган подтвердил неизменность курса своей политики.

На торгах после обнародования данных о статистике лира ослабла на 0,95% и котируется на уровне 13,59 доллара.

Читайте больше в статье Богдана Мирошниченко: Двухзначная инфляция и головокружительное падение лиры: как Эрдоган "сломал" турецкую экономику

Напоминаем:

За год инфляция в Турции выросла до 36% на фоне требований президента страны придерживаться политики низкой учетной ставки.

Курс турецкой лиры к доллару обвалился до нового исторического минимума, в очередной раз – из-за возможных действий центробанка.

Впоследствии лира выросла на 15%, ведь президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал программу защиты вкладов в национальной валюте.

Экономическая правда