Турецька ліра зросла на 15% на тлі програми захисту вкладів Ердогана

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Турецька ліра після чергового історичного мінімуму зросла на 15% – президент Реджеп Таїп Ердоган анонсував програму захисту вкладів у національній валюті.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ліра спершу впала до рівня 18,36 за долар, і таким чином вона знецінилася на 149% відносно початку року. За даними видання, таке падіння було найбільшим з 1983 року.

Та 20 грудня Ердоган анонсував нові заходи на захист накопичень у турецький лірі від валютних коливань. Пропонується, що уряд компенсуватиме вкладникам втрати у разі ослаблення ліри до твердих валют (наприклад, долара). А саме, у разі, якщо відхилення перевищує облікові ставки банків.

Після заяви валюта зросла на 15% до 11,32 за долар 21 грудня.

Нагадуємо:

Курс турецької ліри до долара обвалився до нового історичного мінімуму, вже вкотре – через можливі дії центробанку.

Ердоган неодноразово тиснув на центральний банк Туреччини щодо ослаблення монетарної політики попри високу інфляцію. За це він стикається з критикою економістів та опозиційних політиків, адже інфляція в країні сягає 20%.

Турецька ліра впала на 15% після того, як президент Туреччини Таїп Ердоган підтримав ослаблення монетарної політики країни центробанком.

Економічна правда