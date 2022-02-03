Політика двозначної інфляції: ціни в Туреччині підскочили на 50% за рік

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Індекс споживчих цін у Туреччині у січні зріс до максимуму з 2002 року – 48,7% у річному вимірі, проте країна не поспішає змінювати напрямок м’якої монетарної політики.

Про це відомо з даних Центрального банку Туреччини, Bloomberg.

Інфляція в країні зростає вже восьмий місяць поспіль, в останні два місяці – дедалі вищими темпам. Лише за січень ціни зросли на 11,1% відносно грудня.

У річному вимірі інфляція у січні прискорилася до максимуму з квітня 2002 року – до 48,7%. Найвищі темпи зростання цін були зафіксовані в країні у січні того ж року – 73,16%.

Передусім інфляцію зумовили надвисокі ціни на енергоносії та продовольство. Ціни на енергетику зросли на 76% у січні, зокрема на електрику – відразу на 130%.

На додаток до факторів, що спонукають швидке подорожчання товарів у всьому світі, ситуація погіршується політикою "дешевих" грошей президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.

Центральний банк Туреччини, що під впливом Ердогана змінив голову регулятора тричі з 2020 року, з вересня знизив облікову ставку на 5 відсоткових пунктів. Це спричинило потужне ослаблення турецької ліри – за п’ять місяці вона "впала" на 63% до долара, що лише пришвидшило інфляцію.

Чинний очільник центробанку Шахап Кавджиоглу підтримує політику Ердогана, який хоче відновити економіку низькою обліковою ставкою. Президент бажає це зробити дешевими кредитами для бізнесу та підтримкою робочих місць та експорту.

У січні центробанк зупинив цикл ослаблення ставки і залишив її незмінною, проте Ердоган підтвердив незмінність курсу своєї політики.

На торгах після оприлюднення даних про статистику ліра ослабла на 0,95% і котирується на рівні 13,59 за долар.

Читайте більше у статті Богдана Мірошниченка: Двозначна інфляція і карколомне падіння ліри: як Ердоган "зламав" турецьку економіку

Нагадуємо:

За рік інфляція в Туреччині зросла до 36% на тлі вимог президента країни дотримуватися політики низької облікової ставки.

Курс турецької ліри до долара обвалився до нового історичного мінімуму, вже вкотре – через можливі дії центробанку.

Згодом ліра зросла на 15%, адже президент Реджеп Таїп Ердоган анонсував програму захисту вкладів у національній валюті.

Економічна правда