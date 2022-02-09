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В Европе назвали крупнейшие аэропорты по количеству рейсов

Среда, 9 февраля 2022, 09:25
 

Крупнейшим аэропортом Европы по количеству рейсов по состоянию на начало февраля стал Стамбул с показателем 893 вылета и прилета в день.

Об этом сообщил гендиректор Евроконтроля Имон Бреннан, передает avianews

На втором месте находится амстердамский Схипхол с результатом 826 рейсов в день, на третьем – Барахас в Мадриде с результатом 778 вылетов и прилетов в день.

В топ-10 крупнейших воздушных ворот вошли также Франкфурт, Шарль-Де-Голль в Париже, Хитроу в Лондоне, Сабиха Гёкчен в Стамбуле, Мюнхен, Барселона и Лиссабон.

Евроконтроль составил рейтинг на основе среднего числа рейсов в день в период с 30 января по 5 февраля 2022 года. Он включал все вылеты и прилеты, в том числе небольших самолетов бизнес-авиации, и не учитывал пассажиропоток.

Евроконтроль объединяет диспетчеров по всей Европе и в некоторых государствах за ее пределами.

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