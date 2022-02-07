Сколько турецких компаний на украинском рынке и в каких сферах их больше всего – исследование

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Абсолютное большинство, где среди осонователей есть турецкие граждане (1305 юрлиц), представляют в Украине сектор оптовой и розничной торговли.

Об этом идет речь в исследовании платформы YouControl.

"На днях исполнилось 30 лет с начала дипломатических отношений между Украиной и Турцией. За этот период турецкие бизнесмены открыли в Украине 3592 компании. Более 92% из них работают на украинском рынке до сих пор и не находятся в процессе прекращения.

За 30 лет вышли из рынка 116 компаний, а еще 142 находятся в процессе прекращения сейчас. Суммарно это менее 8%", – говорится в сообщении.

Самые популярные КВЭДы

Отмечается, что наибольший интерес турецкие бизнесмены проявляют в секции вида экономической деятельности (КВЭД) – оптовая и розничная торговля.

"Там сосредоточено абсолютное большинство компаний, где среди учредителей есть турецкие граждане, а именно – 1305 юридических лиц", - говорят в YouControl.

В то же время в три раза меньше занято в перерабатывающей промышленности - 439 компаний.

На третьем месте в зоне интересов турецкого бизнеса – сектор информации и телекоммуникаций – 351 бизнес единица. Еще более полутысячи компаний заняты строительством (338) и транспортом, складским хозяйством, почтовой и курьерской деятельностью (226).

"Если посмотреть в каких секторах экономики сосредоточено больше компаний с турецким капиталом, то в каждом из них сохраняется большой потенциал для роста.

Наибольшая доля турецких компаний – в сфере поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 1,21% от общего количества компаний. На втором месте "временное размещение и организация питания" – 0,74%. На третьем – "информация и телекоммуникации" – 0,69%. Доля компаний с турецким капиталом в других секциях КВЭД не превышает половины процента", - объясняют аналитики.

Географическое расположение

Почти половина (40,9%) от всех зарегистрированных турецкими гражданами компаний в Украине местом прописки выбрали Киев – 1469 регистраций. Далее следует Одесщина (15,8%) – 569 компаний.

На третьем месте (6,8%) Львовщина – 243 компании. Также в топ-5 Харьковщина – 168 компаний, и Херсонщина – 154 компании.

Чем торгуем?

На сегодняшний день товарооборот между Украиной и Турцией составляет 7,5 млрд долл. в год. При этом сохраняется положительное сальдо торгового баланса.

"Украина экспортирует товаров и услуг более чем на 4, а импортирует на 3 млрд долл. ежегодно. По оценкам президента Эрдогана, подписанное соглашение о ЗСТ должно увеличить объем двусторонней торговли до 10 млрд долл. в ближайшие несколько лет", - добавляет YouControl.

По словам д.э.н, финансового аналитика YouControl Романа Корнилюка, около половины украинского экспорта в Турцию за 11 месяцев 2021 года приходится на продукцию черной металлургии.

Еще 20% – зерновые культуры. Следующие по значению экспортные позиции занимают руды металлов (6%), остатки и отходы пищевой промышленности (4,5%) и семена и плоды масличных растений (4,2%).

"Несмотря на меньший общий объем, ключевые статьи турецкого импорта более разнообразны и имеют менее выраженный сырьевой характер. Около 10% составляет импорт ядерных реакторов, котлов и машин. Нефть и горючее (7,5%), черные металлы (7,4%) , средства наземного транспорта (6,5%), плоды и орехи (6%)

Кроме этого, Украина закупала у Турции текстильную продукцию (5,4%), пластмассы и полимерные материалы и летательные аппараты", - говорится в сообщении.

"Увеличение двусторонней торговли с Турцией будет особенно выгодно нашей стране именно при условии сохранения существующего положительного сальдо торгового баланса (когда экспорт превышает импорт).

Тем не менее, есть для нас задача со звездочкой – увеличить в структуре экспорта долю продукции с более высоким уровнем добавленной стоимости. Впрочем, даже сохранение существующей структуры и соотношение экспорта и импорта потребуют дополнительных усилий на фоне девальвации турецкой лиры. Ведь это делает турецкую промышленную продукцию более выгодной, чем украинская с точки зрения закупочных цен", - сказал Корнилюк.

Напомним:

Украина и Турция подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.

Подробнее читайте в статье Турецкий вал: чем опасна и почему нужна Украине свободная торговля с Анкарой

Экономическая правда