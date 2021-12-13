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Турецька ліра впала до нового рекорду, знову через центробанк

Понеділок, 13 грудня 2021, 12:38
 
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Курс турецької ліри до долара обвалився до нового історичного мінімуму, вже вкотре – через можливі дії центробанку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Турецька ліра стрімко обвалилась 13 грудня до курсу понад 14 за долар, чим оновила історичний мінімум. Так, ліра ослабла на 4,2% до 14,47 за долар.

Основним чинником, який зумовив таке ослаблення, стало майбутнє засідання центрального банку Туреччини цього тижня. Очікується, що на ньому регулятор знизить ставку за операціями репо (операції купівлі-продажу центробанком державних облігацій банків з умовою їхнього зворотного викупу). 

Таке рішення є частиною політики президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана щодо зниження вартості позик для стимулювання економіки. У зв’язку з цим рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило прогноз щодо суверенного кредитного рейтингу країни до негативного.

Центральний банк Туреччини з вересня знизив тижневу ставку репо на 400 б.п. і, як очікується, знизить її ще на 100 б.п. до 14% цього тижня, згідно оцінками 19 економістів, опитаних Bloomberg.

Зниження ставок і значне зниження курсу ліри і надалі впливатимуть на інфляцію, яка може досягти піку на рівні 25-30% у річному вимірі на початку 2022 року, прогнозують у S&P.

Крім того, центробанк сигналізує про подальше зниження облікової ставки.

Нагадуємо:

Ердоган неодноразово тиснув на центральний банк Туреччини щодо ослаблення монетарної політики попри високу інфляцію. За це він стикається з критикою економістів та опозиційних політиків, адже інфляція в країні сягає 20%.

Турецька ліра впала на 15% після того, як президент Туреччини Таїп Ердоган підтримав ослаблення монетарної політики країни центробанком.

Економічна правда

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