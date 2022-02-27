НБУ предоставил разъяснение для участников небанковского рынка

В НБУ предоставили разъяснения о работе участников небанковского рынка.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отчетность

"В связи с объявлением военного положения по всей территории Украины Национальный банк продлевает сроки представления годовой отчетности небанковскими финансовыми учреждениями за 2021 год, за 4-й квартал 2021 года и месячной отчетности кредитных союзов (за январь и февраль 2022) до 31 марта 2022 года.

Составление и сроки представления отчетности утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины 25.11.2021 № 123", - пояснили в НБУ.

Страхование

В НБУ говорят, что страховое возмещение по упрощенной процедуре получить можно.

"Национальный банк как регулятор страхового рынка рекомендует страховщикам упростить процедуру урегулирования случаев, имеющих признаки страховых. В частности, максимально использовать электронные документы, копии необходимых документов в случае невозможности или усложнения возможности получения оригиналов документов, других средств дистанционного урегулирования страховых случаев.

Это обеспечит страховую защиту потребителей по упрощенной процедуре урегулирования страховщиками событий по случаям, имеющим признаки страховых, по всем видам страхования и всем типам контрагентов", - говорится в сообщении.

При этом НБУ готов провести дополнительные коммуникации с Государственной фискальной службой относительно неприменения штрафных санкций к страховщикам на период введения военного положения в Украине при использовании копий документов (на бумаге или электронных), подтверждающих факт наступления страхового случая.

Как будут проходить расчеты с иностранными перестраховщиками

Согласно постановлениям №18 и №21 Правления НБУ от 24 февраля 2022 года, расчеты в иностранной валюте временно ограничены.

НБУ рекомендует страховщикам провести необходимые коммуникации с иностранными брокерами и перестраховщиками по продлению сроков оплаты перестраховых платежей на период, пока ограничения по валютным расчетам не будут сняты.

Инспекционные проверки

НБУ на время военного положения у Украины не будет проводить инспекционные проверки участников рынка небанковских финансовых услуг.

Экономическая правда