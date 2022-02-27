Чешский Gepard Express эвакуирует 500 женщин и детей в Плзень: когда посадка
Воскресенье, 27 февраля 2022, 11:14
В Укрзализныце заявили, что чешский Gepard Express готов эвакуировать 500 украинских женщин и детей в г. Плзень (Чехия) – посадка со ст. Чоп.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
"В 16:00 начнется посадка на Gepard Express из ст. Чоп, который готов эвакуировать 500 украинских женщин и детей в г. Плзень, Чехия. Бесплатно", - говорится в сообщении.
УЗ поблагодарила чешских партнеров.
Экономическая правда
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