Чешский Gepard Express эвакуирует 500 женщин и детей в Плзень: когда посадка

В Укрзализныце заявили, что чешский Gepard Express готов эвакуировать 500 украинских женщин и детей в г. Плзень (Чехия) – посадка со ст. Чоп.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"В 16:00 начнется посадка на Gepard Express из ст. Чоп, который готов эвакуировать 500 украинских женщин и детей в г. Плзень, Чехия. Бесплатно", - говорится в сообщении.

УЗ поблагодарила чешских партнеров.

Экономическая правда