Чеський Gepard Express евакуює 500 жінок і дітей до Плзеня: коли посадка
Неділя, 27 лютого 2022, 11:14
В "Укрзалізниці" заявили, що чеський перевізник Gepard Express готовий евакуювати 500 українських жінок і дітей до міста Плзень (Чехія), посадка – зі станції Чоп.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
"О 16:00 розпочнеться посадка на Gepard Express зі станції Чоп, що готовий евакуювати 500 українських жінок і дітей до міста Плзень, Чехія. Безкоштовно", – ідеться в повідомленні.
УЗ подякувала чеським партнерам.
Економічна правда
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