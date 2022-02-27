Чеський Gepard Express евакуює 500 жінок і дітей до Плзеня: коли посадка

В "Укрзалізниці" заявили, що чеський перевізник Gepard Express готовий евакуювати 500 українських жінок і дітей до міста Плзень (Чехія), посадка – зі станції Чоп.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

"О 16:00 розпочнеться посадка на Gepard Express зі станції Чоп, що готовий евакуювати 500 українських жінок і дітей до міста Плзень, Чехія. Безкоштовно", – ідеться в повідомленні.

УЗ подякувала чеським партнерам.

Економічна правда