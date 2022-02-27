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Укрзализныця просит бизнес передавать воду и продовольствие к киевскому вокзалу

Воскресенье, 27 февраля 2022, 12:32

На Центральном вокзале Киева находится около 600 человек, избравших вокзал в качестве укрытия. Однако запасы воды и продуктов питания заканчиваются.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Для людей открыты все залы ожидания. Укрзализныця предоставляет людям воду и напитки, но запасы уже завершаются. Просим пассажиров, следующих поездками из других городов через Киев, передают воду и продукты питания. Также просим бизнес для возможности доставить на вокзал воду и продукты", – сообщили там.

В компании определили, что емкость бомбоубежищ на вокзале ограничена. В связи с этим, в случае опасности туда пуска детей, женщин и пожилых людей.

Ранее в УЗ объявили расписание очередных поездок на 27 февраля:

04:00 Киев – Харьков

13:30 Харьков – западное направление

Приоритет при перевозках предоставляется детям, пожилым людям и женщинам.

Напомним, АО "Укрзализныця" назначило ряд эвакуационных рейсов из Киева на запад Украины.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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