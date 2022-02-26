УЗ назначила ряд дополнительных поездов: расписание
Суббота, 26 февраля 2022, 15:15
В "Укрзализныце" сообщили о ряде дополнительных поездов на 26-27 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
Расписание поездов:
26.02
- 17:00 Киев – Чоп
- 21:00 Днепр – Львов
- 22:30 Киев – Львов
27.02
- 04:00 Киев – Харьков
- 13:30 Харьков – западное направление
Приоритет при перевозках предоставляется детям, пожилым людям и женщинам.
Напомним, АО "Укрзализныця" назначило ряд эвакуационных рейсов из Киева на запад Украины.
Экономическая правда
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