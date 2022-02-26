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УЗ назначила ряд дополнительных поездов: расписание

Суббота, 26 февраля 2022, 15:15

В "Укрзализныце" сообщили о ряде дополнительных поездов на 26-27 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Расписание поездов:

26.02

  • 17:00 Киев – Чоп
  • 21:00 Днепр – Львов
  • 22:30 Киев – Львов

27.02

  • 04:00 Киев – Харьков
  • 13:30 Харьков – западное направление

Приоритет при перевозках предоставляется детям, пожилым людям и женщинам.

Напомним, АО "Укрзализныця" назначило ряд эвакуационных рейсов из Киева на запад Украины.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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