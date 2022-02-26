Польская железная дорога разрешила украинцам бесплатно пользоваться поездами
Суббота, 26 февраля 2022, 14:37
Польская железная дорога в рамках гуманитарной помощи предоставила жителям Украины разрешение бесплатное пользование поездами категории TLK и IC до 25 марта.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
Все, что нужно – показать при посадке в поезд паспорт или другой документ, удостоверяющий гражданство.
"Очень благодарны польским коллегам за сотрудничество и помощь в эти сложные для Украины времена", - говорится в сообщении.
Напомним, АО "Укрзализныця" назначило ряд эвакуационных рейсов из Киева на запад Украины.
Экономическая правда
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