Польская железная дорога разрешила украинцам бесплатно пользоваться поездами

Польская железная дорога в рамках гуманитарной помощи предоставила жителям Украины разрешение бесплатное пользование поездами категории TLK и IC до 25 марта.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Все, что нужно – показать при посадке в поезд паспорт или другой документ, удостоверяющий гражданство.

"Очень благодарны польским коллегам за сотрудничество и помощь в эти сложные для Украины времена", - говорится в сообщении.

Напомним, АО "Укрзализныця" назначило ряд эвакуационных рейсов из Киева на запад Украины.

Экономическая правда