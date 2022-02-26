Сайты Кремля и Госдумы РФ не работают
Суббота, 26 февраля 2022, 17:18
Госспецсвязи сообщает, что ряд российских сайтов не работает – в частности, сайт президента РФ (Кремль), сайт правительства РФ, сайт Совета Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Среди неработающих сайтов:
- Роскомнадзор
- Сайт Президента РФ (Кремль)
- Сайт Правительства
- Сайт Госдумы
- Сайт Совета Федерации
- Госуслуги и другие.
Ранее сообщалось, что в России не открывается сайт Роскомнадзора, а на телеканалах звучит украинская музыка. Министерство цифровой трансформации Украины считает, что за этим могут стоять хакеры из Anonymous.
Экономическая правда
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