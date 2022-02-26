Сайты Кремля и Госдумы РФ не работают

Госспецсвязи сообщает, что ряд российских сайтов не работает – в частности, сайт президента РФ (Кремль), сайт правительства РФ, сайт Совета Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди неработающих сайтов:

Роскомнадзор

Сайт Президента РФ (Кремль)

Сайт Правительства

Сайт Госдумы

Сайт Совета Федерации

Госуслуги и другие.

Ранее сообщалось, что в России не открывается сайт Роскомнадзора, а на телеканалах звучит украинская музыка. Министерство цифровой трансформации Украины считает, что за этим могут стоять хакеры из Anonymous.

Экономическая правда