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Сайты Кремля и Госдумы РФ не работают

Суббота, 26 февраля 2022, 17:18

Госспецсвязи сообщает, что ряд российских сайтов не работает – в частности, сайт президента РФ (Кремль), сайт правительства РФ, сайт Совета Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди неработающих сайтов:

  • Роскомнадзор
  • Сайт Президента РФ (Кремль)
  • Сайт Правительства
  • Сайт Госдумы
  • Сайт Совета Федерации
  • Госуслуги и другие.

Ранее сообщалось, что в России не открывается сайт Роскомнадзора, а на телеканалах звучит украинская музыка. Министерство цифровой трансформации Украины считает, что за этим могут стоять хакеры из Anonymous.

Экономическая правда

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связь хакеры Россия

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