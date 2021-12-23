Маск продал своих акций у Tesla на 15 млрд долларов

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Основатель и руководитель автопроизводителя Tesla Илон Маск раз продал часть своих акций в среду, 22 декабря – всего с 6 ноября он продал акций на 15,4 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.

В последний раз миллиардер продал 934 тысяч акций стоимостью 928,5 млн долларов в среду, 22 декабря, чтобы уплатить налоги за реализацию опционов.

Напоминаем:

После того как во вторник, 22 декабря, Маск продал очередную часть акций Tesla, он заявил, что продал "достаточно акций" компании, чтобы достичь обещанной цели - реализации 10% своего пакета.

6 ноября Маск предложил пользователям Твиттеру решить, стоит ли продавать 10% своих акций Tesla, заявив, что будет действовать согласно результатам опроса.

В голосовании приняли участие более 3,5 млн пользователей, почти 58% высказались за продажу.

Рынок отреагировал на действия руководителя компании Tesla Inc. понижением цены акций компании.

Экономическая правда