Маск продав своїх акцій у Tesla на 15 млрд доларів

getty images

Засновник та керівник автовиробника Tesla Ілон Маск вкотре продав частину своїх акцій у середу, 22 грудня – усього з 6 листопада він продав акцій на 15,4 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Востаннє мільярдер продав 934 тисячі акцій вартістю 928,5 млн доларів у середу, 22 грудня, аби сплатити податки за реалізацію опціонів.

Нагадуємо:

Після того як у вівторок, 22 грудня, Маск продав чергову частину акцій Tesla він заявив, що продав "достатньо акцій" компанії, щоб досягти обіцяної мети — реалізації 10% свого пакета.

6 листопада Маск запропонував користувачам Твіттеру вирішити, чи варто йому продавати 10% своїх акцій Tesla, заявивши, що діятиме згідно з результатами опитування.

У голосуванні взяли участь понад 3,5 млн користувачів, майже 58% висловилися за продаж.

Ринок відреагував на дії керівника Tesla Inc. зниженням ціни акцій компанії.

Економічна правда