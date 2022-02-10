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Tesla отзывает еще более 26 тысяч электрокаров в США: причина

Четверг, 10 февраля 2022, 14:10 - Алексей Павлыш
 
getty images

Tesla отзывает 26 681 автомобиль в США из-за неисправного программного обеспечения для обогрева лобового стекла.

Об этом пишет СNBC.

Согласно выводу Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), ошибка программного обеспечения может ухудшить видимость при определенных условиях, что увеличит риск столкновения.

Некоторые модели Model 3, Model S, Model X и Model Y 2021-2022 годов откликаются на обновления программного обеспечения для решения проблемы.

Напомним:

Производитель электромобилей Tesla отзовет 817 тысяч автомобилей в США из-за возможной ошибки с срабатыванием звукового сигнала, что сообщает о непристегнутом ремне безопасности.

Автопроизводитель Tesla отзывает 53 822 электромобиля в США для изменения настроек автопилота.

Экономическая правда

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Tesla

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