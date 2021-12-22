Маск продав 10% свого пакету акцій Tesla

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Підприємець і винахідник Ілон Маск заявив, що продав "достатньо акцій" компанії Tesla, щоб досягти обіцяної мети — реалізації 10% свого пакета.

Про це повідомляє Reuters.

"Я продав достатньо акцій, щоб дійти до 10% мети з урахуванням реалізації опціонів, і тут я намагався бути гранично точним", – сказав він.

У вівторок Маск продав ще 583 611 акцій. Загалом, починаючи з 8 листопада, американський мільярдер продав 13,5 мільйона акцій. З них 8,06 млн було продано для сплати податків, пов'язаних із виконанням його опціонів, термін дії яких спливає у 2022 році.

Маск написав у неділю у Твіттері, що цього року він заплатить понад 11 млрд доларів податків. Також він звинуватив Каліфорнію в надмірному оподаткуванні.

Нагадуємо:

6 листопада Маск запропонував користувачам Твіттеру вирішити, чи варто йому продавати 10% своїх акцій Tesla, заявивши, що діятиме згідно з результатами опитування.

У голосуванні взяли участь понад 3,5 млн користувачів, майже 58% висловилися за продаж.

Ринок відреагував на дії керівника Tesla Inc. зниженням ціни акцій компанії.