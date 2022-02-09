Байден после года игнора наконец-то признал Tesla крупнейшим производителем электромобилей в США

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Президент США Джо Байден во вторник публично признал статус Tesla как крупнейшего производителя электромобилей в стране впервые за время своего президентства.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что Байден упомянул Tesla во время выступления с целью продвижения американских компаний, расширяющих национальную инфраструктуру электромобилей.

Как напоминает издание, ранее он уходил от упоминания Tesla в своих выступлениях, считая, что компания настроена против профсоюзов.

"Упоминание о Tesla появилось также после того, как Маск месяцами критиковал президента США.

Маск, в частности, возмутился планами Байдена на поддержку профсоюзов и расходов на инфраструктуру, а также его очевидным безразличием к Маску, его компаниям и лидерству Tesla в производстве электромобилей и инфраструктуре зарядки", - добавляет CNBC.

Маск также выразил недовольство по поводу того, что Tesla не была приглашена в Белый дом для обсуждения электромобилей вместе с другими автопроизводителями, такими как GM и Ford.

Поклонники Tesla даже запустили кампанию в социальных сетях, чтобы давить на президента, чтобы тот признал статус Tesla.

Наряду с Tesla и другими, Байден также похвалил производителя оборудования для быстрой зарядки Tritium за создание нового производственного предприятия в Теннесси.

А также – Intel за ее планы построить крупный завод по производству полупроводниковых микросхем в Огайо.

"С 2021 года компании объявили об инвестициях на общую сумму более 200 миллиардов долларов в отечественное производство здесь, в Америке. От культовых компаний, таких как GM и Ford, занимающихся производством новых электромобилей, до Tesla, крупнейшего производителя электромобилей в нашей стране, до инновационных молодых компаний, таких как Rivian, создающей электрогрузовики, или Proterra, производящей электробусы", - сказал Байден.

Ранее автопроизводитель Tesla отчитался о рекордных поставках электромобилей в 4 квартале прошлого года и в 2021 году в целом.

Так, Tesla отчиталась о рекордных поставках на рынок электромобилей в IV квартале 2021 года – они достигли 308 600 машин. Поставки за весь год – 936 172 автомобиля. Оба показателя значительно превзошли консенсус-прогнозы аналитиков.

Экономическая правда