Blue Origin Безоса анонсировала новый суборбитальный полет и назвала первых членов экипажа

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Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса запланировала второй полет суборбитального корабля New Shepard на 12 октября и назвала имена первых членов экипажа.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что миссия New Shepard, NS-18 запланирована на 12 октября.

Четырех астронавтов "доставят в космос и обратно" - это будут, в частности, Крис Бошуйзен, бывший инженер NASA и сооснователь компании Planet Lab, которая занимается подготовкой и запуском космических спутников, и Глен де Врис, вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes, которая занимается разработкой программного обеспечения.

Имена других двух участников полета объявят в ближайшие дни.

"Это осуществление моей самой детской мечты", - сказал доктор Крис Бошуйзен.

Крис Бошуйзен и Глен де Врис

"Что еще важнее, я вижу этот полет как возможность вдохновить студентов на карьеру в STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics - наука, технологии, инженерия, математика - ред.) и стимулировать следующее поколение исследователей космоса. Ведь наша будущая жизнь в космосе в их очень способных руках", - добавил он.

Напомним:

Суборбитальная ракета New Shepard компании Blue Origin 20 июля впервые в истории компании вывела на космическую высоту капсулу с людьми - с самым богатым человеком мира Джеффом Безосом на борту.

Безос стал вторым миллиардером после Ричарда Брэнсона, который отправился в космос в течение июля.

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Экономическая правда