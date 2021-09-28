Blue Origin Безоса анонсувала новий суборбітальний політ і назвала перших членів екіпажу

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Космічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса запланувала другий політ суборбітального корабля New Shepard на 12 жовтня та назвала імена перших членів екіпажу.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що місія New Shepard, NS-18 запланована на 12 жовтня.

Чотирьох астронавтів "доставлять в космос і назад" - це будуть, зокрема, Кріс Бошуйзен, колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Lab, яка займається підготовкою і запуском космічних супутників, та Глен де Вріс ,віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоров'я компанії Dassault Systèmes, яка займається розробкою програмного забезпечення.

Імена Інших двох учасників польоту оголосять найближчими днями.

"Це здійснення моєї найбільшої дитячої мрії", - сказав доктор Кріс Бошуйзен.

Кріс Бошуйзен і Глен де Вріс

"Що ще важливіше, я бачу цей політ як можливість надихнути студентів на кар’єру в STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics - наука, технології, інженерія, математика - ред.) та стимулювати наступне покоління дослідників космосу. Адже наше майбутнє життя в космосі в їхніх дуже здатних руках", - додав він.

Нагадаємо:

Суборбітальна ракета New Shepard компанії Blue Origin 20 липня вперше в історії компанії вивела на космічну висоту капсулу з людьми - з найбагатшою людиною світу Джеффом Безосом на борту.

Безос став другим мільярдером після Річарда Бренсона, що рушив до космосу протягом липня.

Більше про "перегони" читайте у статті ЕП:

Космічний туризм від Бренсона, Безоса і Маска: чим вони відрізняються і коли подешевшає квиток у космос

Економічна правда