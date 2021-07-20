Безос слетал в космос

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Суборбитальная ракета New Shepard компании Blue Origin во вторник впервые в истории компании вывела на космическую высоту капсулу с людьми - с самым богатым человеком мира Джеффом Безосом на борту.

Компания транслировала полет в YouTube.

Старт полета планировался на 16 часов по киевскому времени, ракета вылетела в 16:11 по Киеву.

New Shepard высотой 18 м и шириной 4 м - многоразовый космический аппарат. Бустерная установка поднимает герметичное пассажирское судно на высоту около 76 км. Импульс преподносит капсулу вверх в космос. После этого она опускается на землю под тремя парашютами. Ракета-носитель тоже возвращается домой.

Кроме Безоса, на New Shepard в космос слетали его брат и руководитель акционерного капитала Марк Безос, а также пилотесса Уолли Фанк (82 года) и голландец Оливер Деймен (18 лет). Последние двое таким образом являются самым старым и самым молодым человеком, побывавшим в космосе.

Экипаж фото: blue origin

Ракета-носитель взлетела, достигла высоты около 50 километров, после чего от нее отделилась капсула с экипажем. После этого ступень и капсула разделились, ступень опустилась на Землю через 7 мин 23 сек после старта.

Капсула возвращается на Землю скриншот

Поднявшись на высоту не более 100 км, капсула с экипажем опустилась на Землю. В целом полет длился не более 10 мин. Ранее сообщалось, что пассажиры проведут в состоянии невесомости около четырех минут.

Все на Земле Скриншот

Фанк была одной из женщин, которые в начале 1960-х готовились стать астронавтами NASA, но которым отказали из-за их гендер.

Относительно Деймена, планировалось, что в космос полетит его отец Джо, основатель и глава компании Somerset Capital Partners, который приобрел билет за почти 28 млн долл. Но впоследствии Джо передал место сыну.

Ракета перед запуском Скриншот

Ракета перед запуском Скриншот

После приземления ведущие трансляции заявили об успешности полета.

Капусла после приземления скриншот

Безос стал вторым миллиардером после Ричарда Брэнсона, что отправился в космос в течение июля. Больше о "гонке" читайте в статье ЭП:

Космический туризм от Брэнсона, Безоса и Маска: чем они отличаются и когда подешевеет билет в космос

Экономическая правда