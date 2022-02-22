Украинские айтишники анонимно разработали автоматический сервис по мониторингу активности армии РФ у границ

Киевские айтишники запустили автоматический сервис по мониторингу активности российской армии у границ Украины.

Об этом сообщает dev.ua.

Данные для проекта берутся со спутников, анализируются и далее на карту наносятся отметки о текущих позициях войск РФ. Также учитывается динамика.

Снимок экрана с сайта сервиса

Свои имена создатели проекта не раскрывают. В настоящее время сайт работает в тестовом режиме.

На нем – кликабельная геолокация размещения войск, по клику открываются спутниковые снимки.

Также разработчики создали бот в Twitter, который пишет о новых обнаружениях и другие данные.

"Данные берутся у европейских спутниковых операторов. Спутники постоянно пролетают и фотографируют. Далее наша система на снимках в районе границ пытается находить скопления военной техники и динамику, что куда двигается. Дальше это наносится на карту и постится ботом в Twitter", – объясняют создатели сервиса.

Сейчас они работают над получением более качественных снимков от европейских операторов, будут улучшать интерфейс и хотят привлекать аналитиков и модераторов для улучшения анализа данных.