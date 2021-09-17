Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня ослабла к евро

Пятница, 17 сентября 2021, 18:16
 
ФОТО: НБУ

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 20 сентября на уровне 26,70 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,46 грн (на 17 сентября - 31,37 гривни).

Напоминаем:

17 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

17 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня укрепилась к евро на закрытии межбанка 17 сентября 2021, 17:14
Курс валют на 17 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки 17 сентября 2021, 11:05
Курс валют: гривня немного снизилась к доллару 17 сентября 2021, 09:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!