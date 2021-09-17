Официальный курс: гривня ослабла к евро

ФОТО: НБУ

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 20 сентября на уровне 26,70 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,46 грн (на 17 сентября - 31,37 гривни).

Напоминаем:

17 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

17 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

Экономическая правда