Официальный курс: гривня ослабла к евро
Пятница, 17 сентября 2021, 18:16
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 20 сентября на уровне 26,70 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,46 грн (на 17 сентября - 31,37 гривни).
Напоминаем:
17 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.
17 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua