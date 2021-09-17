Курс валют на 17 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
17 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 – 26,70 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,70 – 26,72 гривні;
Євро — 31,45 — 31,47 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,62 — 26,80 гривні. Євро купують за 31,23 гривні, продають за 31,53 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,69 – 26,76 гривні, євро – 31,32 – 31,44 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 17 вересня на рівні 26,67 гривні.
16 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 – 26,67 гривні.
16 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 – 26,70 гривні.
Економічна правда
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