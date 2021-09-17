Гривня зміцніла до євро на закритті міжбанку
17 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 – 26,70 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,66 – 26,68 гривні;
Євро — 31,34 — 31,36 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,62 — 26,80 гривні. Євро купують за 31,24 гривні, продають за 31,54 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,71 – 26,72 гривні, євро – 31,30 – 31,40 гривні.
Нагадуємо:
17 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 – 26,70 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 17 вересня на рівні 26,67 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua