SpaceX Маска потеряла 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури

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49 спутников Starlink, запущенных 3 февраля, отметили значительное влияние геомагнитной бури - до 40 спутников не смогли выйти из безопасного режима и начать коррекцию орбиты.

Об этом сообщает пресс-служба компании SpaceX.

"К сожалению, спутники, запущенные в четверг, испытали значительное влияние геомагнитной бури в пятницу. Эти штормы вызывают нагрев атмосферы и увеличение плотности атмосферы на высотах, где происходит начальное развертывание спутников.

Бортовой GPS предполагает, что скорость наращивания и интенсивность шторма привели к увеличению сопротивления атмосферы на 50 процентов, чем во время предыдущих запусков. Команда Starlink перевела спутники в безопасный режим, когда они летят рубос (как лист бумаги), чтобы минимизировать сопротивление", - пояснили в SpaceX.

Там добавили, что увеличение сопротивления на малых высотах помешало спутникам выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры по повышению орбиты.

По словам компании, в 40 спутников "опять войдут или уже вошли в атмосферу Земли".

"Спутники, выходящие из орбиты, не создают риска столкновения с другими спутниками и погибнут при входе в атмосферу, то есть не образуется орбитальный мусор", - резюмировали в SpaceX.

Экономическая правда