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В NASA обеспокоены планом SpaceX запустить 30 тысяч интернет-спутников: причина

Пятница, 11 февраля 2022, 14:35 - Алексей Павлыш
 
фото: spaceX

В Американском космическом агентстве (NASA) обеспокоены планами SpaceX по запуску 30 000 интернет-спутников – на орбите может стать тесно.

Об этом пишет Reuters.

В NASA также опасаются, что спутники могут врезаться в другие вращающиеся вокруг Земли объекты.

Также в агентстве заявляют, что спутники могут создать проблемы для их исследований и космических путешествий.

Так, на сегодняшний день на орбите отслеживаются лишь 25 000 объектов, около 6100 – на высоте до 600 км.

А расширение SpaceX более чем вдвое увеличит количество объектов на орбите, количество объектов на высоте до 600 км увеличится более чем в пять раз.

"Мы обеспокоены тем, что такое большое количество спутников мешает астрономическим наблюдениям", – заявил астрофизик Джонатан Макдауэлл.

Amazon.com также выразил обеспокоенность по поводу плана SpaceX.

Напомним:

Компания SpaceX Илона Маска в этом году планирует запустить 52 ракеты – в среднем по одному запуску в неделю.

Экономическая правда

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космическая отрасль SpaceX

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