В NASA обеспокоены планом SpaceX запустить 30 тысяч интернет-спутников: причина
В Американском космическом агентстве (NASA) обеспокоены планами SpaceX по запуску 30 000 интернет-спутников – на орбите может стать тесно.
Об этом пишет Reuters.
В NASA также опасаются, что спутники могут врезаться в другие вращающиеся вокруг Земли объекты.
Также в агентстве заявляют, что спутники могут создать проблемы для их исследований и космических путешествий.
Так, на сегодняшний день на орбите отслеживаются лишь 25 000 объектов, около 6100 – на высоте до 600 км.
А расширение SpaceX более чем вдвое увеличит количество объектов на орбите, количество объектов на высоте до 600 км увеличится более чем в пять раз.
"Мы обеспокоены тем, что такое большое количество спутников мешает астрономическим наблюдениям", – заявил астрофизик Джонатан Макдауэлл.
Amazon.com также выразил обеспокоенность по поводу плана SpaceX.
Напомним:
Компания SpaceX Илона Маска в этом году планирует запустить 52 ракеты – в среднем по одному запуску в неделю.
Экономическая правда
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