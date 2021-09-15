Изменения в бюджет-2021: в комитете хотят, чтобы закон приняли как можно быстрее

фото: пресс-служба рады

Глава Комитета Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов рассчитывает на рассмотрение законопроекта №6052 с поправками в госбюджет-2021 23 сентября, он также планирует предложить проголосовать его за основу и в целом.

Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Все законопроекты, которые касаются госбюджета - это компромисс мнений ряда сторон: депутатов, фракций, министерств, президента и т.д. Нашей первой задачей было сбалансировать эти интересы и подать законопроект как можно раньше.

Поэтому я спешил сделать это 14 сентября. Вторая задача - принять его как можно скорее", - рассказал Аристов.

При этом он рассчитывает на сокращение сроков представления альтернативных документов.

"Если будет позитивное голосование Верховной Рады, то, с учетом сроков представления и регламента, я смогу в среду на заседании комитета по бюджету поставить этот закон на рассмотрение и голосование. Буду надеяться, что депутаты комитета единогласно его поддержат", - пояснил он.

"В четверг буду просить главу ВР поставить законопроект на рассмотрение в зале", - добавил нардеп.

В то же время Аристов планирует обратиться к главам фракций с просьбой проголосовать законопроект за основу и в целом, а если Рада примет такое решение - обратиться к спикеру ВР Дмитрию Разумкову с просьбой немедленно подписать документ.

"Надеюсь, что все фракции его поддержат, поскольку мы все понимаем, что субсидии из коммуналки нужны "на вчера", мы не можем себе позволить принимать этот законопроект через месяц в дебатах. И не только субсидии, практически все социальные выплаты нужны "на вчера", - добавил он.

По его словам, если комитет поддержит этот законопроект в среду, а все фракции ВР - в четверг, то есть высокие шансы, что уже в октябре люди смогут воспользоваться всеми указанными ресурсами.

"У нас есть перевыполнение на 39,4 млрд грн. Удовлетворить все заявки на дополнительное финансирование невозможно, всегда будут те, кто не получил средств вообще или желательным объемом. Мы выбрали то, что, на наш взгляд, сегодня наиболее остро нуждается в финансировании", - резюмировал нардеп.

Напомним:

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект с изменениями в госбюджет на 2021 год, предусматривающие увеличение государственных расходов на ряд программ, в частности дополнительные 12 млрд грн на выплату субсидий населению.