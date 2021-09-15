Зміни до бюджету-2021: у комітеті хочуть, щоб закон прийняли якнайшвидше

прес-служба ради

Голова Комітету Ради з питань бюджету Юрій Арістов розраховує на розгляд законопроєкту №6052 із поправками до держбюджету-2021 23 вересня, він також планує запропонувати проголосувати його за основу і в цілому.

Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Усі законопроєкти, які стосуються держбюджету, - це компроміс думок низки сторін: депутатів, фракцій, міністерств, президента тощо. Нашим першим завданням було збалансувати ці інтереси і подати законопроєкт якомога раніше.

Тому я поспішав зробити це 14 вересня. Друге завдання – ухвалити його якомога швидше", - розповів Арістов.

При цьому він розраховує на скорочення термінів подання альтернативних документів.

"Якщо буде позитивне голосування Верховної Ради, то, з урахуванням термінів подання та регламенту, я зможу в середу на засіданні комітету з питань бюджету поставити цей закон на розгляд і голосування. Сподіватимуся, що депутати комітету одноголосно його підтримають", - пояснив він.

"У четвер проситиму голову ВР поставити законопроєкт на розгляд у залі", - додав нардеп.

Водночас Арістов планує звернутися до голів фракцій із проханням проголосувати законопроєкт за основу і в цілому, а якщо Рада ухвалить таке рішення - звернутися до спікера ВР Дмитра Разумкова з проханням негайно підписати документ.

"Сподіваюся, що всі фракції його підтримають, оскільки ми всі розуміємо, що субсидії з комуналки потрібні "на вчора", ми не можемо собі дозволити ухвалювати цей законопроєкт через місяць у дебатах. І не тільки субсидії, практично всі соціальні виплати потрібні "на вчора", - додав він.

За його словами, якщо комітет підтримає цей законопроєкт у середу, а всі фракції ВР - у четвер, то є високі шанси, що вже у жовтні люди зможуть скористатися всіма зазначеними ресурсами.

"У нас є перевиконання на 39,4 млрд грн. Задовольнити всі заявки на додаткове фінансування неможливо, завжди будуть ті, хто не отримав коштів взагалі або бажаним обсягом. Ми обрали те, що, на наш погляд, наразі найбільш гостро потребує фінансування", - резюмував нардеп.

Нагадаємо:

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт зі змінами до держбюджету на 2021 рік, які передбачають збільшення державних видатків на низку програм, зокрема додаткові 12 млрд грн на виплату субсидій населенню.