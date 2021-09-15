Дороги та субсидії: на що і на скільки Рада хоче витратити додаткові 40 млрд грн цьогоріч

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт зі змінами до держбюджету на 2021 рік, які передбачають збільшення державних видатків на низку програм, зокрема додаткові 12 млрд грн на виплату субсидій населенню.

Текст відповідного законопроєкту з’явився на сайті парламенту.

Його авторами виступили народні депутати, зокрема голова Комітету з питань бюджету Юрій Арістов, хоча, як правило, такі зміни вносить уряд.

Загалом законопроєктом пропонується внести зміни до видаткової частини бюджету, збільшивши її на 39,41 млрд грн — з 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн.

Найбільше коштів депутати пропонують виділити Укравтодору — додаткові 15 млрд грн. Загалом цьогорічні видатки на роботу служби автодоріг збільшаться до 66,383 млрд грн.

Друга за обсягом зміна видатків бюджету — додаткові видатки на виплату субсидій. На ці цілі планують виділити додаткові 12,05 млрд грн (загалом за рік видатки на субсидії складуть 47,26 млрд грн).

Законопроєкт також передбачає виділення додаткових 2,086 млрд грн на Міністерство охорони здоров'я (з яких 2 млрд грн підуть на програми державних гарантій медичного обслуговування населення Нацслужбою здоров'я). Ще 1 млрд грн вирішили спрямувати на програму реструктуризації вугільної галузі (погашення заборгованості шахтарям).

Також законопроєктом передбачено збільшення видатків на "депутатський фонд" — субвенцію на соціально-економічний розвиток місцевим бюджетам. Її розмір збільшиться на 2,5 млрд грн — до 8,5 млрд грн.

У розподілі цих видатків між регіонами беруть безпосередню участь мажоритарники, через що цю статтю видатків часто називають своєрідним "хабарем" для того, аби забезпечити лояльність депутатів.

Однією з найбільших змін до бюджету, які пропонуються депутатами, є виділення додаткових 4,09 млрд грн на Збройні сили України. При цьому, видатки на закупівлю озброєння та будівництво і придбання житла військовослужбовцям зменшуються на 150 і 100 млн грн відповідно.

Серед іншого, видатки вирішили збільшити на роботу Офісу президента — на 1,8 млн грн, підтримку державної газети "Урядовий кур'єр" — 10 млн грн; поповнення статутного капіталу аеропорту "Бориспіль" — 200 млн грн та державного авіаційного підприємства "Україна" — 200 млн грн.

Нагадуємо:

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, джерелом збільшення державних видатків є перевиконання дохідної частини бюджету на 4%.

Кабінет Міністрів наступного тижня подасть у комітет проєкт змін, якими пропонується виділити на виплату субсидій на житлово-комунальні послуги додаткові 12 млрд грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що фінансування субсидій у жовтні і листопаді потребує коректив в держбюджеті на 2021 рік, але з урахуванням перевиконання держбюджету за доходами це не є проблемою.

Економічна правда