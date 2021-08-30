Bail-in еврооблигаций Приватбанка: решение Банка Англии стало окончательным

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Прошло три месяца с момента признания Банком Англии процедуры bail-in еврооблигаций Приватбанка в процессе его национализации в 2016 году - с тех пор не поступало ни одного обжалования, что делает решение окончательным.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Речь идет о признании Банком Англии 14 мая 2021 года процедуры bail-in, проведенной Национальным банком в декабре 2016 года, по кредитам на сумму 595 млн долларов.

Тогда НБУ применил процедуру принудительной конвертации в акции банка (bail-in) по четырем займам, предоставленных UK SPV Credit Finance plc ПриватБанку.

Согласно английскому праву, любые лица, на которых распространялось это решение, имели три месяца с даты решения на его обжалование в английском суде. Но в течение этого времени в английский суд не было заявлено ни одного требования о судебном пересмотре.

Таким образом, решению Банка Англии было предоставлено в законную силу в Англии, оно является сейчас окончательным и не подлежит обжалованию.

Напоминаем:

Центральный банк Англии признал законной процедуру bail-in трех выпусков еврооблигаций Приватбанка на сумму 595 миллионов долларов Национальным банком в процессе национализации финучреждения в 2016 году.

Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритания), однако при их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на 175 млн долларов по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018, на 200 млн долларов по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018, из которых 40 млн долларов был погашен в августе 2016 года, а также на 220 млн долларов по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году. В рамках одного из выпусков также состоялся довыпуск.

Экономическая правда