Банк Англії визнав законною bail-in єврооблігацій Приватбанку на 595 мільйонів доларів

Центральний банк Англії визнав законною процедуру bail-in трьох випусків єврооблігацій Приватбанку на суму 595 мільйонів доларів Національним банком у процесі націоналізації фінустанови у 2016 році.

Про це повідомила пресслужба Банку Англії, НБУ.

Рішення Банку Англії стосується застосування процедури примусової конвертації у акції банку (bail-in) щодо чотирьох позик, наданих UK SPV Credit Finance plc ПриватБанку.

Облігації були випущені спеціальною компанією (SPV), зареєстрованою у Великобританії.

Згодом НБУ надіслав запит до Банку Англії щодо визнання відповідної процедури.

Зазначається, що відповідно до розділу 89H Закону про банківську діяльність 2009 року Банк Англії провів аналіз, аби встановити, чи можна в цілому порівняти процедуру bail-in третьої країни з британською процедурою банкрутства з огляду на її цілі та очікувані результати.

Відтак, згідно законодавства, Банк Англії вирішив визнати bail-in єврооблігацій Приватбанку, а Казначейство Її Величності погодило дане рішення, йдеться у заяві.

Нагадуємо:

Єврооблігації з погашенням у 2021 році були емітовані через ICBC Standard Bank Plc (Велика Британія), однак під час їх реструктуризації цей борг був переоформлений на UK SPV Credit Finance plc.

Ідеться про три випуски єврооблігацій: на 175 млн доларів за ставкою 10,875% із погашенням 28 лютого 2018 року, на 200 млн доларів за ставкою 10,25% із погашенням 23 січня 2018 року, з яких 40 млн доларів було погашено в серпні 2016 року, а також на 220 млн доларів за ставкою 11% (облігації субординованого боргу) з погашенням у 2021 році. В межах одного з випусків також відбувся довипуск.

Економічна правда