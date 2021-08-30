Bail-in єврооблігацій Приватбанку: рішення Банку Англії стало остаточним

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Минуло три місяці з моменту визнання Банком Англії процедури bail-in єврооблігацій Приватбанку у процесі його націоналізації у 2016 році – відтоді не надходило жодного оскарження, що робить рішення остаточним.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Йдеться про визнання Банком Англії 14 травня 2021 року процедури bail-in, здійсненої Національним банком у грудні 2016 року, щодо кредитів на суму 595 млн доларів.

Тоді НБУ застосував процедуру примусової конвертації у акції банку (bail-in) щодо чотирьох позик, наданих UK SPV Credit Finance plc ПриватБанку.

Відповідно до англійського права, будь-які особи, на яких поширювалося це рішення, мали три місяці з дати рішення на його оскарження в англійському суді. Та протягом цього часу до англійського суду не було заявлено жодної вимоги про судовий перегляд.

Таким чином, рішенню Банку Англії було надано законної сили в Англії, воно є наразі остаточним та не підлягає оскарженню.

Нагадуємо:

Центральний банк Англії визнав законною процедуру bail-in трьох випусків єврооблігацій Приватбанку на суму 595 мільйонів доларів Національним банком у процесі націоналізації фінустанови у 2016 році.

Єврооблігації з погашенням у 2021 році були емітовані через ICBC Standard Bank Plc (Велика Британія), однак під час їх реструктуризації цей борг був переоформлений на UK SPV Credit Finance plc.

Ідеться про три випуски єврооблігацій: на 175 млн доларів за ставкою 10,875% із погашенням 28 лютого 2018 року, на 200 млн доларів за ставкою 10,25% із погашенням 23 січня 2018 року, з яких 40 млн доларів було погашено в серпні 2016 року, а також на 220 млн доларів за ставкою 11% (облігації субординованого боргу) з погашенням у 2021 році. В межах одного з випусків також відбувся довипуск.

Економічна правда