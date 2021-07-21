Маск обещает, что зарядные станции Tesla будут доступны для других электромобилей

tesla

Основатель и гендиректор Tesla ИлонМаск заявил, что до конца года производитель электромобилей сделает свои зарядные станции доступными для машин с электродвигателями других компаний.

Об этом Маск написал в Twitter, отвечая на вопрос о фирменном разъеме для зарядных устройств электромобилей Tesla.

"Мы создали собственный разъем, поскольку тогда еще не было стандарта ... Это достаточно тонкий разъем для подзарядки как с низкой, так и с высокой мощностью.

Тем не менее, в этом году мы открываем сеть Supercharger для других электромобилей", - отметил Маск.

В одном из следующих твитов он добавил, что позже станции зарядки станут доступны по всему миру.

Напомним:

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания возобновит транзакции с использованием биткоинов, когда для майнинга будет использоваться чистая энергия.

Экономическая правда