Tesla отзовет более 800 тысяч машин из-за проблемы с сигналом ремня безопасности

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Производитель электромобилей Tesla отзовет 817 тысяч автомобилей в США из-за возможной ошибки с срабатыванием звукового сигнала, что сообщает о непристегнутом ремне безопасности.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) страны.

Отзыву подлежат некоторые автомобили Model S и Model X выпуска 2021-2022 годов, Model 3 2017-2022 годов и Model Y 2020-2022 годов.

В отчете говорится, что эти модели не отвечают федеральному стандарту безопасности транспортных средств "Защита пассажиров от столкновений".

Установлено, что из-за ошибки в программном обеспечении звуковой сигнал, извещающий водителя о непристегнутом ремне, может не срабатывать, когда автомобиль заведен.

В компании пообещали исправить ошибку и обновить программное обеспечение. По состоянию на 31 января компании неизвестно какие-либо аварии или травмы, связанные с этой проблемой.

Напомним:

Автопроизводитель Tesla отзывает 53 822 электромобиля в США для изменения настроек автопилота.

Экономическая правда