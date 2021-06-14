Маск рассказал, когда Tesla начнет принимать биткоины

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания возобновит транзакции с использованием биткоинов, когда для майнинга будет использоваться чистая энергия.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Когда будет подтверждение использования майнерами разумной доли (около 50%) чистой энергии с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит работу с биткоинами", — заявил предприниматель.

Он также добавил, что Tesla продала только около 10% своих запасов криптовалюты, чтобы "подтвердить, что биткоин можно легко ликвидировать без изменения рынка".

Ранее Маск опубликовал мем о расставании, подписав его "Биткоин" и добавив разбитое сердечко, после которого цена криптовалюты упала на 3 тыс долларов до 36,5 тыс долларов.

Впоследствии хакеры Anonymous обратились к Маску с обвинением в чрезмерном влиянии на курс криптовалюты через публикации в Twitter.