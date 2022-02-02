Tesla отзывает 54 тысячи авто в США для настроек автопилота

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Автопроизводитель Tesla отзывает 53 822 электромобиля в США для изменения настроек автопилота.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что программное обеспечение автопилота позволяет проезжать перекресток без остановки при определенных условиях, в то время как местное законодательство обязывает делать такие остановки.

В компании заявили, что по состоянию на 27 января ей неизвестны какие-либо претензии относительно гарантии, аварии, травмы или смертельные случаи, связанные с проблемой.

По словам Маска, никаких проблем с безопасностью не возникало.

"Автомобиль просто замедлялся до 2 миль в час и продолжал двигаться вперед, если было ясно, что на пути нет ни автомобилей, ни пешеходов", - сказал CEO компании.

Напомним:

Автопроизводитель Tesla в 2021 году получил 5,52 млрд долларов чистой прибыли (рост в 7,7 раза) против 721 млн долларов годом ранее.

Экономическая правда