Tesla отзывает 54 тысячи авто в США для настроек автопилота
Автопроизводитель Tesla отзывает 53 822 электромобиля в США для изменения настроек автопилота.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что программное обеспечение автопилота позволяет проезжать перекресток без остановки при определенных условиях, в то время как местное законодательство обязывает делать такие остановки.
В компании заявили, что по состоянию на 27 января ей неизвестны какие-либо претензии относительно гарантии, аварии, травмы или смертельные случаи, связанные с проблемой.
По словам Маска, никаких проблем с безопасностью не возникало.
"Автомобиль просто замедлялся до 2 миль в час и продолжал двигаться вперед, если было ясно, что на пути нет ни автомобилей, ни пешеходов", - сказал CEO компании.
Напомним:
Автопроизводитель Tesla в 2021 году получил 5,52 млрд долларов чистой прибыли (рост в 7,7 раза) против 721 млн долларов годом ранее.
Экономическая правда
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