Маск обіцяє, що зарядні станції Tesla будуть доступні для інших електромобілів

Tesla

Засновник і гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що до кінця року виробник електромобілів зробить свої зарядні станції доступними для машин з електродвигунами інших компаній.

Про це Маск написав у Twitter, відповідаючи на питання про фірмовий роз'єм для зарядних пристроїв електромобілів Tesla.

"Ми створили власний роз'єм, оскільки тоді ще не було стандарту... Це досить тонкий роз'єм для заряджання як з низькою, так і з високою потужністю.

Тим не менш, в цьому році ми відкриваємо мережу Supercharger для інших електромобілів", - зазначив Маск.

В одному з наступних твітів він додав, що пізніше станції зарядки стануть доступні по всьому світу.

Нагадаємо:

Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що компанія відновить транзакції з використанням біткоїнів, коли для майнінгу використовуватиметься чиста енергія.

Економічна правда