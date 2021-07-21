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Маск обіцяє, що зарядні станції Tesla будуть доступні для інших електромобілів

Середа, 21 липня 2021, 15:15
 
Tesla

Засновник і гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що до кінця року виробник електромобілів зробить свої зарядні станції доступними для машин з електродвигунами інших компаній.

Про це Маск написав у Twitter, відповідаючи на питання про фірмовий роз'єм для зарядних пристроїв електромобілів Tesla.

"Ми створили власний роз'єм, оскільки тоді ще не було стандарту... Це досить тонкий роз'єм для заряджання як з низькою, так і з високою потужністю.

Тим не менш, в цьому році ми відкриваємо мережу Supercharger для інших електромобілів", - зазначив Маск.

В одному з наступних твітів він додав, що пізніше станції зарядки стануть доступні по всьому світу.

Нагадаємо:

Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що компанія відновить транзакції з використанням біткоїнів, коли для майнінгу використовуватиметься чиста енергія.

Економічна правда

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Tesla Маск електромобіль

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