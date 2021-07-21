После полета в космос Безос выделил 200 миллионов долларов на социальные проекты

Джефф Безос фото: cnn

Основатель Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос выделил 200 млн долл на благотворительность - об этом он объявил на пресс-конференции после полета в космос.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, 100 млн долл от Безоса получит шеф-повар Хосе Андрес, который в 2010 году стал сооснователем проекта World Central Kitchen.

World Central Kitchen помогает организовать питание для людей в регионах мира, пострадавших от природных катаклизмов.

Так, организация помогала кормить людей в районах Германии, пострадавших от наводнения на прошлой неделе.

В 2018 году Хосе Андреса номинировали на Нобелевскую премию мира.

"World Central Kitchen родилась из простой идеи, чтов в еде есть сила делать мир лучше. Тарелка еды - тарелка надежды, это самый быстрый способ построить заново жизни и сообщества", - цитирует Bloomberg заявление Андреса.

Отмечается, что еще 100 млн долл получит политический эксперт CNN Вен Джонс - основатель нескольких некоммерческих организаций и движений, которые занимаются в том числе правами заключенных и их интеграцией назад в общество.

В комментарии телеканалу он заявил, что "потерял способность говорить", когда узнал о гранте.

По словам Безоса, Джонс и Андрес можть распоряжаться деньгами, "как они хотят".

Миллиардер анонсировал гранты в рамках своей новой инициативы Courage and Civility Award: бизнесмен будет выделять деньги людям, которые работают над решением глобальных проблем.

Напомним:

Суборбитальная ракета New Shepard компании Blue Origin во вторник впервые в истории компании вывела на космическую высоту капсулу с людьми - с самым богатым человеком мира Джеффом Безосом на борту.

Кроме Безоса, на New Shepard в космос слетали его брат и руководитель акционерного капитала Марк Безос, а также пилотесса Уолли Фанк (82 года) и голландец Оливер Деймен (18 лет). Последние двое таким образом являются самым старым и самым молодым человеком, побывавшим в космосе.

Ракета-носитель взлетела, достигла высоты около 50 километров, после чего от нее отделилась капсула с экипажем. После этого ступень и капсула разделились, ступень опустилась на Землю через 7 мин 23 сек после старта.

Поднявшись на высоту свыше 100 км и пересек линию Кармана - условную границу, с которой, как считается, начинается космос, капсула с экипажем опустилась на Землю. В целом полет длился не более 10 мин.

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Экономическая правда