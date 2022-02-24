Из-за войны российские миллиардеры потеряли за сутки почти 40 миллиардов долларов
Российские миллиардеры потеряли за сутки 38,162 млрд долларов (по состоянию на 12:00 по Киеву) – больше всего потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов.
Об этом чпишет Forbes Russia со ссылкой на данные Forbes Real Time.
Отмечается, что состояние Алекперова сократилось более чем на 5 млрд долларов.
Совладельцы "Новатека" Геннадий Тимченко, который 22 февраля попал под санкции Британии, и его бизнес-партнер Леонид Михельсон потеряли 3,9 млрд долл. (состояние сократилось до 19,8 млрд долл.) и 4 млрд долл. (до 23,6 млрд долл.) в соответствии.
Совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, самый богатый из российских металлургов, потерял 3,5 млрд долл. - его состояние сократилось до $25,8 млрд.
Совладелец "Норникеля" Владимир Потанин потерял 3,3 млрд, его состояние сократилось до 24,6 млрд дол.
Напомним:
Российские фондовые индексы на открытии торгов в Москве 24 февраля рухнули почти на треть, реагируя на начало вторжения войск РФ в Украину. Акции российских компаний на лондонской бирже упали на 70%.
В частности, индекс московской биржи упал сразу на 28%, а рублевый индекс РТС – на 35,8%.
Из-за резкого обвала индексов и рынка торги временно приостановили. Эта мера призвана успокоить инвесторов.
Тем временем на Лондонской бирже российские акции подешевели уже на 70%. В частности, акции "Сбербанка" - на 66,6%, "Тинькофф" - на 71%, "Норникель" - на 36%, а "Газпрома" на 33%, как передает "РБК".
Российский рубль упал до своего абсолютного исторического минимума, пересекая отметку в 90 рублей за доллар. На наличном рынке курс приблизился вплотную к 100 рублям за доллар.
Отметим, что в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны уже готовят решительный ответ на агрессию России.
Состояние 23-х богатейших российских бизнесменов в этом году сократилось на 32 миллиарда долларов из-за агрессии в отношении Украины.
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