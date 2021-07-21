Після польоту в космос Безос виділив 200 мільйонів доларів на соціальні проєкти

Джефф Безос фото: Cnn

Засновник Amazon та найбагатша людина світу Джефф Безос виділив 200 млн дол на благодійність - про це він оголосив на прес-конференції після польоту в космос.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, 100 млн дол від Безоса отримає шеф-кухар Хосе Андрес, який в 2010 році став співзасновником проєкту World Central Kitchen.

World Central Kitchen допомагає організувати харчування для людей в регіонах світу, які постраждали від природних катаклізмів.

Так, організація допомагала годувати людей в районах Німеччини, які постраждали від повені минулого тижня.

У 2018 році Хосе Андреса номінували на Нобелівську премію миру.

"World Central Kitchen народилася з простої ідеї, що у їжі є сила робити світ кращим. Тарілка їжі - тарілка надії, це найшвидший спосіб побудувати заново життя і спільноти", - цитує Bloomberg заяву Андреса.

Зазначається, що ще 100 млн дол отримає політичний експерт CNN Вен Джонс - засновник кількох некомерційних організацій і рухів, які займаються у тому числі правами в'язнів та їх інтеграцією назад в суспільство.

У коментарі телеканалу він заявив, що "втратив здатність говорити", коли дізнався про грант.

За словами Безоса, Джонс і Андрес можть розпоряджатися грошима, "як вони хочуть".

Мільярдер анонсував гранти в рамках своєї нової ініціативи Courage and Civility Award: бізнесмен буде виділяти гроші людям, які працюють над вирішенням глобальних проблем.

Нагадаємо:

Суборбітальна ракета New Shepard компанії Blue Origin у вівторок вперше в історії компанії вивела на космічну висоту капсулу з людьми - з найбагатшою людиною світу Джеффом Безосом на борту.

Крім Безоса, на New Shepard до космосу злітали його брат та керівник акціонерного капіталу Марк Безос, а також пілотеса Воллі Фанк (82 роки) і нідерландець Олівер Деймен (18 років). Останні двоє таким чином є найстаршою та наймолодшою людиною, які побували у космосі.

Ракета-носій злетіла, досягла висоти близько 50 кілометрів, після чого від неї відокремилась капсула з екіпажем. Після цього ступінь і капсула розділились, ступінь опустилась на Землю через 7 хв 23 сек після старту.

Піднявшись на висоту трохи більше 100 км і перетнувши лінію Кармана - умовну межу, з якої, як вважається, починається космос, капсула з екіпажем опустилась на Землю. У цілому політ тривав трохи більше 10 хв.

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Економічна правда