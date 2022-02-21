Книжные магазины и кино: украинцы уже потратили 3,4 миллиарда из "єПідтримки"
За первые два месяца со старта "єПідтримки" более 8,9 млн украинцев присоединились к программе - 3,4 млрд грн украинцы уже потратили.
Об этом сообщили в Минэкономики.
В министерстве напомнили, что с 14 февраля украинцы старше 60 лет могут потратить 1000 грн также на оплату жилищно-коммунальных услуг.
"За минувшую неделю они потратили на это около 28 млн грн", - говорится в сообщении.
А в скором времени, с 14 марта, такая возможность также будет иметь люди с инвалидностью I и II групп.
"Традиционным лидером по расходам средств является приобретение книг – на литературу украинцы потратили 1,2 млрд грн.
С 14 февраля украинцы почтенного возраста могут оплатить коммунальные услуги по программе, на это уже потрачено 28 млн грн", - отметил замминистра экономики Александр Грибан.
Самыми популярными по видам расходов стали:
- книжные магазины – 1,2 млрд грн;
- кинотеатры – 711 млн грн;
- спорт – 374 млн грн;
- лекарства – 366 млн грн;
- театры, концерты и развлекательные услуги – 364 млн. грн;
- железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 354 млн грн;
- образовательные услуги, школьные принадлежности, спорттовары – 40 млн грн;
- коммунальные услуги – 28 млн грн.
Согласно условиям программы 1000 грн могут получить все граждане Украины от 14 лет, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19.
Напомним:
Правительство разрешило людям с инвалидностью I и II групп оплачивать коммунальные услуги и лекарства тысячей, начисленной за вакцинацию.
Экономическая правда
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