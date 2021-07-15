Словения открылась для туристов из Украины

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Словения разрешила въезд путешественникам из Украины, которые были полностью вакцинированы, имеют отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на карте МИД, которая информирует о режиме въезда для украинцев в страны мира.

Для украинцев въезд разрешен при условии предоставления негативного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы) или отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы) или сертификата о прививке против COVID-19.

Словения признает как утвержденные в ЕС вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, так и не утвержденные китайские вакцины Covishield, CoronaVac, Sinopharm, а также российский "Спутник V".

Напомним, 14 июля послы ЕС утвердили решение включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.

Как сообщалось, Эстония, Австрия и Нидерланды разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью, а перед этим аналогичное решение приняла Германия.

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