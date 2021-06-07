Зеленский о Чернобыле: Зона отчуждения должна стать зоной возрождения
Президент Владимир Зеленский хочет путем ревитализации превратить территорию вокруг Чернобыльской АЭС из зоны отчуждения в "зону возрождения".
Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Экология".
"По моей инициативе начался процесс ревитализации зоны отчуждения и утверждена уже программа развития Чернобыльской зоны на 3 года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территорий, внутреннюю и международную рекламу Чернобыля.
Он должен стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна стать зоной возрождения".
Напомним:
В апреле министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил о желании включить Чернобыльскую зону в список мирового наследия ЮНЕСКО.
В мае ученые зафиксировали рост ядерной активности в разрушенном реакторе на Чернобыльской АЭС.
В Минэкологии заявили, что в Украине создадут туристические "магниты", одним из которых станет Чернобыльская зона.
Экономическая правда
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