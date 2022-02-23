Президент анонсировал снижение НДС на бензин

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Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск программы "экономического патриотизма", предусматривающий снижение налоговой нагрузки на бизнес и снижение НДС на бензин и дизельное топливо.

Источник: видеообращение президента 22 февраля

Прямая речь: "Патриот – это тот, кто борется с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места, поэтому мы запускаем программу экономического патриотизма.

Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей.

Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему.

Снижение НДС (налога на добавленную стоимость – ред.) на бензин и дизель, что снизит цены на заправках. Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике".

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский 23 февраля встретится с топ-50 крупного бизнеса. По словам Зеленского, бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места, поднимать и укреплять Украину.

Зеленский вечером 22 февраля обратился к украинцам и объявил, что подписал указ о мобилизации резервистов в армию. В то же время он заверил, что потребности во введении военного положения и объявлении всеобщей мобилизации нет.

Российский президент Владимир Путин решил подписать 21 февраля указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести русские войска на оккупированную территорию.

Вечером 22 февраля российский парламент разрешил размещение российских войск за границей, прежде всего, на оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, вечером 22 февраля Путин сказал, что признал так называемые "республики" на Донбассе в административных границах Донецкой и Луганской областей, то есть вместе с территориями, контролируемыми украинским правительством.

Украинская правда