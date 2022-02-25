Финляндия выделила Украине 50 миллионов долларов помощи – Зеленский
Пятница, 25 февраля 2022, 11:06
Финляндия выделила Украине 50 миллионов долларов помощи.
Об этом сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с финским главой государства Саули Ниестьо.
"Обсудил с Саули Ниинистьо вопрос противодействия агрессору. Проинформировал о нашей защите, коварном обстреле Киева.
Благодарен финским партнерам за выделение $50 млн помощи. Это – действенный вклад в антивоенную коалицию. Работаем дальше", – написал Зеленский.
Экономическая правда
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