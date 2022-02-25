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Финляндия выделила Украине 50 миллионов долларов помощи – Зеленский

Пятница, 25 февраля 2022, 11:06

Финляндия выделила Украине 50 миллионов долларов помощи.

Об этом сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с финским главой государства Саули Ниестьо.

"Обсудил с Саули Ниинистьо вопрос противодействия агрессору. Проинформировал о нашей защите, коварном обстреле Киева.

Благодарен финским партнерам за выделение $50 млн помощи. Это – действенный вклад в антивоенную коалицию. Работаем дальше", – написал Зеленский.

Экономическая правда

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Зеленский финансы Финляндия

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